İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,357
  • EURO
    51,4797
  • ALTIN
    6486.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da ''huzur'' uygulaması: 1065 gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen polis uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 532 şüphelinin de bulunduğu 1065 kişi gözaltına alındı.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulaması iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 210 noktada 1397 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1269 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında 365 bin 405 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, aralarında çeşitli suçlardan aranan 532 şüphelinin de bulunduğu 1065 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 49 fişek, 931 gram uyuşturucu madde, 297 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 151 bin 335 lira, 10 bin 140 dolar ve 2 bin 300 avro ele geçirildi.

Denetimler kapsamında 562 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, 2 iş yerine işlem uygulandı. Ayrıca 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılırken, 75 kişiye idari işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 25 araç ile 2 bin 557 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 532 araç ve motosiklet ile 33 sürücüye işlem uygulanırken, 18 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde 3 milyon 834 bin 436 lira trafik cezası kesildi.

  • polis uygulaması
  • şüpheliler
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.