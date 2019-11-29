İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İstanbul Esenler'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
- AA
D.H'nin kullandığı 34 EU 4118 plakalı otomobil ile H.U yönetimindeki 34 YP 7231 plakalı otomobil Mahmutbey-Aksaray bağlantı yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile 34 YP 7231 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bağlantı yolunda kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu ise araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.
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