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İstanbul'da iki terör örgütüne operasyon! 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütü ile DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

IHA20 Aralık 2023 Çarşamba 09:50 - Güncelleme:
İstanbul'da iki terör örgütüne operasyon! 8 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 3 şüpheli belirlendi. Ayrıca DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiası bulunan 5 şüpheli tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haklarında yakalama kararı da bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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