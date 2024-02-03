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İstanbul'da Interpol tarafından aranan şüphelilere operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile MİT Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Interpol tarafından uluslararası düzeyde arandıkları tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

IHA3 Şubat 2024 Cumartesi 11:31 - Güncelleme:
İstanbul'da Interpol tarafından aranan şüphelilere operasyon
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile MİT Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Interpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan 16 şüphelinin İstanbul'da bulundukları belirlendi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 7 ilçesinde 16 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, yapılan çalışmalarda 2 adet tabanca, 1 adet kasatura bıçak ve tabancalara ait 46 adet fişek ele geçirildi. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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