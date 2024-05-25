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  • İstanbul'da iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
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İstanbul'da iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 21:54 - Güncelleme:
İstanbul'da iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'nde tütün mamulleri satılan iş yerinde akşam saatlerinde patlama oldu.

Patlamada içerde bulunan 1 kişi yaralandı, iş yeri ve bitişiğindeki dükkanda hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Görgü tanığı Mahir Çok, motosiklet üstünde maskeli 2 kişi gördüğünü, bu kişilerin iş yerine bir cisim atıp kaçtıklarını söyledi.

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