İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da izinsiz gösterilere ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı
Güncel

İstanbul'da izinsiz gösterilere ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 140 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA30 Mart 2025 Pazar 07:53 - Güncelleme:
İstanbul'da izinsiz gösterilere ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart'ta her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 140 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan 140 şüpheliden 39'u tutuklanmaları, 101'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 5 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Şüphelilerden 27'sine "konutu terk etmeme" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren hakimlik, 108 şüpheliyi de diğer adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bıraktı.

Soruşturma kapsamında toplumsal olaylara ilişkin İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen toplam 268 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

  • tutuklama
  • eylem

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.