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İstanbul'da jandarmadan koronavirüs denetimi

Jandarma ekipleri, vatandaşları korona virüsü nedeniyle çıkartılan genelgelere uymaları konusunda bilgilendiriyor. Tüm uyarılara ve ikazlara rağmen bahsedilen kurallara uymamakta ısrar eden vatandaşlara yönelik cezai işlem uyguluyor.

DHA28 Mart 2020 Cumartesi 21:13 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 21:16
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı “il ve ilçelerde hafta sonları vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak yasaklanacak, il ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek" şeklindeki genelgesi kapsamında sorumluluk bölgelerindeki mesire-piknik alanları ile sahil bantlarında denetimlerini sıkılaştırdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin piknik yapmaya müsait iç bölgelerin denetiminde de drone kullandığı görüldü. Ekipler ayrıca vatandaşlara sosyal izolasyonun önemi hatırlatarak bu konuda uyarılarda bulundu.

24 TV'den salgına karşı bilinç çağrısı

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