Güncel

İstanbul'da kaçak atölyeye baskın! Tonlarca jelibon imha edildi

Esenyurt'ta bir şekerleme atölyesine yapılan denetimde, sağlıksız şartlarda paketlendiği tespit edilen 9 ton 400 kilogram jelibon ve çeşitli şekerleme ürünü imha edildi.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 10:14 - Güncelleme:
İstanbul'da kaçak atölyeye baskın! Tonlarca jelibon imha edildi
Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan bir işletmeyle ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan denetimde, ruhsatsız iş yerinde üretim ve paketleme işlemlerinin tamamen hijyenik olmayan koşullarda gerçekleştirildiğinin tespit edilmesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de incelemeye dahil edildi.

Yetkililer, işletmenin herhangi bir resmi izin veya onaya sahip olmadığını, kullanılan üretim ve depolama alanlarının ise sağlık standartlarından uzak olduğunu belirledi.

Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan kontrollerde, özellikle çocukların tükettiği jelibon ve çeşitli şekerlemelerin uygunsuz ortamda paketlendiği saptandı.

Bunun üzerine toplam 9 ton 400 kilogram ürün için imha tutanağı düzenlendi.

Zabıta ekiplerinin yaka kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ürünlerin hijyenden uzak ortamlarda saklandığı ve paketlendiği görüldü.

Belediye ekiplerince kamyonetlere yüklenen şekerlemeler, belediyenin çöp tesisine götürülerek imha edildi. Kaçak işletme ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

