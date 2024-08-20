İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2024 Salı / 15 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,8239
  • EURO
    37,5194
  • ALTIN
    2742.18
  • BIST100
    10051.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonu

İstanbul'a yasadışı yollarla getirilen ve ilaç takip sistemi (İTS) kaydı olmayan botoks ilaçlarının satışını yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

DHA20 Ağustos 2024 Salı 12:37 - Güncelleme:
İstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonu
ABONE OL

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı ilaç satışı yapıldığını tespit etti. Soruşturmayı yürüten ekipler, kaçak yollarla yurtdışından İstanbul'a getirilen ve İlaç Takip Sistemi (İTS) kaydı olmayan botoks ilaçlarının Anadolu Yakasında eski laborantlar tarafından satıldığını belirledi. Kadıköy'de adresleri tespit edilen 3 iş yeri ve bir eve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi yakalandı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 kök esrar, 1 kilo 500 gram paketlenmiş esrarla, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • botoks ilacı
  • operasyon
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.