İstanbul'da kaçak içki operasyonu: 4 ton etil alkol ele geçirdi

DHA 03 Şubat 2021 Çarşamba 16:28 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 16:28

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi Konak Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde sahte alkol imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. 2 Şubat'ta buraya düzenlenen baskında 4 ton etil alkol, 1 adet alkol ölçüm cihazı, 1 adet alkol damıtma cihazı, 2 adet soğutma radyatörü, 2 adet pompa, Çok sayıda "tıbbi kullanım amaçlı" ibareli etiket ve 5 litrelik boş bidonlar ele geçirildi. Baskında imalathanede bulunan şüpheli E.O., gözaltına alındı.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, şüpheli E.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.