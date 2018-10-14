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İstanbul polisi tarafından Fatih ve Şişli'de kaçak tütün ticareti yapan iş yeri ve depolara operasyon düzenlendi

Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 455 bin TL olan 2 ton 525 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

  • İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak nargile tütünü satışı yapıldığı belirtilen Fatih ve Şişli'de bulunan depolara operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 455 bin TL olan 2 ton 525 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında ”kaçakçılık kanununa muhalefet” suçundan işlem yapıldı.
 
Nargile tütünü operasyonu, polis kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, polis ekiplerinin içeriye girmeleri ve ürünleri incelemeleri yer alıyor. 
 

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