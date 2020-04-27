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İstanbul'da kaçak üretilen koruyucu tulumlara el konuldu

İstanbul'da kaçak olarak üretilen 3 bin 915 adet koruyucu tuluma el konuldu.

AA27 Nisan 2020 Pazartesi 11:34 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 11:34
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Maltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran ve işletmeleri denetleyen Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleriyle birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Zümrütevler Mahallesi Canan Sokak’ta bulunan bir konfeksiyon atölyesine düzenlenen operasyonda kaçak şekilde üretilen 3 bin 915 adet dikilmiş, 650 adet de dikime hazır koruyucu tuluma el konuldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen üretilen tulumlar, savcılık talimatıyla muhafaza altına alınırken, iş yeri mühürlendi.

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