İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2024 Cuma / 20 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0428
  • EURO
    35,9091
  • ALTIN
    2521.13
  • BIST100
    10867.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da kaçakçılara darbe

İstanbul'da, yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlüğün ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 12:24 - Güncelleme:
İstanbul'da kaçakçılara darbe
ABONE OL

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü markalara ait çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve güneş gözlüğünün kaçak olarak piyasaya sürüleceğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda bu ürünlerin Fatih'te 6 satış ofisi ve 6 depoda saklandığını tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri 500 milyon lira olduğu değerlendirilen, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.