İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 25 bin ürün ele geçirildi
İstanbul'da kaçakçılığa yönelik operasyonda 25 bin kaçak ürün ele geçirilirken, 16 iş yeri sahibine adli işlem yapıldı.
- AA
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü görevlileri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 14-15 Kasım'da Tahtakale'ye Çevik Kuvvet, Turizm, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla baskın düzenledi. Operasyonlarda 25 bin kaçak ürün ele geçirilirken, 16 iş yeri sahibi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonla 1 milyon 250 bin lira kamu zararına engel olunduğu belirtildi.
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