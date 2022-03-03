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İstanbul'da kadın cinayeti

İstanbul Ümraniye'de yabancı uyruklu kişi, ilişkisi olduğu kadını boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

AA3 Mart 2022 Perşembe 15:24 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 15:25
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Ümraniye Site Mahallesi'ndeki adrese gelen Türkmenistan uyruklu A.U. (37), ilişkisi olduğu belirtilen Kırgızistan uyruklu Aıdınah A'yı (41) boğazından bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Aıdınah A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan ve kurye olarak çalıştığı öğrenilen A.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

- ZANLI DAHA ÖNCE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Öte yandan, Aıdınah A'nın 24 Şubat'ta kendisini darbettiğini belirterek şikayetçi olduğu A.U'nun gözaltına alındığı, "basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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