İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2023 Pazar / 22 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da kadınlar Gazze için sessiz oturma eylemini sürdürüyor
Güncel

İstanbul'da kadınlar Gazze için sessiz oturma eylemini sürdürüyor

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için başlattığı sessiz oturma eylemi 5'inci gününde devam ediyor.

AA5 Kasım 2023 Pazar 16:15 - Güncelleme:
İstanbul'da kadınlar Gazze için sessiz oturma eylemini sürdürüyor
ABONE OL

Sultanahmet Meydanı'nda 15 gün sürecek eylemde sivil toplum kuruluşuna üye çok sayıda kadın, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini dile getirmek için bir araya geldi.

Ellerinde, "Gazze'de soykırım var", "Çocuklar katlediliyor" ve "Filistin'e destek için sen de 5 dakika otur" yazılı Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice dövizler taşıyan kadınlar, saldırılara tepki gösterdi.

Eyleme katılan Genç Öncüler Hareketi Kadın Kolları Başkanı Merve Mahitapoğlu, AA muhabirine, 5. gününde oturma eylemi nöbetinde olduklarını söyledi.

Mahitapoğlu, "7 Ekim'den itibaren sesleri kesilmiş, seslerini dünyaya duyuramayan Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için geldik. Soykırım devam ettiği sürece de biz Gazze'nin sesi olmaya Filistin'in sesi olmaya ve özgür Filistin için sesimizi duyurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Hilal Aydos ise Filistinli kadınlara desteklerini göstermek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Aydos, evde oturup katliam görüntülerini izlemek istemediklerini anlatarak, "Bulabildiğimiz her yolla sesimizi duyurmak ve bu katliama 'dur' demek istiyoruz. Bu amaçla buradayım arkadaşlarım da burada ve herkesin burada olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eyleme katılan mimar Dilara Karasakız da "Yüreği ve kalbi olan, vicdanı olan herkesi buradaki oturma eylemine davet ediyoruz." dedi.

Sultanahmet Meydanı'ndaki eylemin 15 Kasım'a kadar her gün 12.00-19.00 arasında yapılması hedefleniyor.

  • Filistinli Kadınlar
  • Protesto
  • Sessiz Oturma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.