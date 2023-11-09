İstanbul'da kadınlardan Filistin'e destek eylemi

Toplam 74 farklı sivil toplum kuruluşunun destek verdiği etkinlikte gönüllü kadınlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini göstermek için bugün de bir araya geldi.

15 Kasıma kadar her gün 12.00-19.00 saatlerinde yapılacak eyleme katılan kadınlar Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice yazılı döviz ve pankartlarla meydanda oturma eylemi yapıyor.

Sultanahmet'e gezmek için farklı ülkelerden gelen turistlere de abluka altındaki Gazze'de İsrail'in saldırıları hakkında bilgiler veriliyor.

Eyleme destek için gelen turistlerden Amir Fayed, AA muhabirine, Kanada'da yaşadığını ancak aslen Kudüslü olduğunu belirterek, "Annem, babam, kardeşlerim hepimiz Filistin'de doğduk. Kardeşlerim halen orada yaşıyor. İsrail'in bombalamalarında aile ve akrabalarımdan 60'a yakın kişi hayatını kaybetti." dedi.

İsrail saldırılarının tam anlamıyla bir "soykırım" olduğunu ve bir benzerinin daha önce görülmediğini öne süren Fayed, "Bir Filistinli olarak Türkiye'nin ve Türk insanının desteğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu alanda toplanan insanların hiçbiri Filistinli değil ancak Filistin için ortak bir ses yükseltiyorlar. Bu görüntü beni hem çok mutlu ediyor hem de duygulanıyorum." diye konuştu.

2010 yılında Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail askerleri tarafından saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisinde bulunan ve bugün de Sultanahmet Meydanı'ndaki eyleme destek vermek için gelen Endonezyalı Nurfitri Taher de, AA muhabirine, "Mavi Marmara saldırısı yaşandığı zaman o gemide bulunan bizler, İsrail askerinin zulmünü gözlerimizle görmüştük. Bugün ise tüm dünya bu rejimin zulmüne tanık oluyor. Bu durum bir yandan da umut verici, çünkü artık herkes İsrail'in durdurulması için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.