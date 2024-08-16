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  • İstanbul'da kamyonun kasasından 19 düzensiz göçmen çıktı: Sürücü gözaltına alındı
Güncel

İstanbul'da kamyonun kasasından 19 düzensiz göçmen çıktı: Sürücü gözaltına alındı

İstanbul Arnavutköy'de, kamyonun kasasında 19 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı. Söz konusu göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği açıklandı.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 17:03 - Güncelleme:
İstanbul'da kamyonun kasasından 19 düzensiz göçmen çıktı: Sürücü gözaltına alındı
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Merkez Mahallesi Baykan Sokak'ta, üzerinde "evden eve nakliyat" yazan park halindeki kamyondan gelen seslerden şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, açtıkları kamyonun kasasında düzensiz göçmenlerle karşılaştı. 15'i Afganistan, 4'ü Pakistan uyruklu düzensiz göçmen ile kamyonun sürücüsü S.D, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ARNAVUTKÖY'DE MOLA VERMİŞLER

Gözaltına alınan S.D'nin, düzensiz göçmenleri Bulgaristan'a götürmeyi planladığı ve Arnavutköy'de mola verdikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bu arada, polis ekiplerince kamyonun kasasında düzensiz göçmenlerin bulunduğu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kamyon sürücüsü ve düzensiz göçmenlerin, kamyondan indirilerek polis aracına bindirilmesi yer alıyor.

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