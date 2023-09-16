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Güncel

İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında yangın

İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

16 Eylül 2023 Cumartesi 22:55 - Güncelleme:
İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında yangın
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Alınan bilgiye göre, Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

VALİ GÜL: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı ilk açıklamada, "Kapalıçarşı'nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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