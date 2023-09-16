İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında yangın

Alınan bilgiye göre, Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

VALİ GÜL: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı ilk açıklamada, "Kapalıçarşı'nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.