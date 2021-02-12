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İstanbul'da kar başladı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

AA12 Şubat 2021 Cuma 09:14 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 10:24
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İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oluyor.

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü kentte, kar yağışı başladı.

Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili oluyor.

Kentte Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu tarafında da yoğun sis oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi.

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