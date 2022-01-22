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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturdu.

AA22 Ocak 2022 Cumartesi 10:34 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:35
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Meteorolojinin uyarılarının ardından dün başlayan ve gece boyunca aralıklı olarak devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

Anadolu yakasında gece saatlerinde aralıklı devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde özellikle Çamlıca Tepesi ve Beykoz'un yüksek kesimlerinde etkisini artırdı. Yağışın yoğun olduğu Pendik, Kartal, Maltepe, Aydos ve bazı bölgelerde araçların üstü, yol kenarları ve parklar beyaza büründü.

Avrupa yakasının bazı bölgelerinde de gece boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde Bayrampaşa, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerinde kısa süre kedini gösterdi.

Kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve yol kenarlarının beyaza büründüğü Sarıyer'in yüksek kesimlerinde yağışın daha fazla etkili olduğu görüldü.

Belediye ekipleri, gece boyunca yaptıkları tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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