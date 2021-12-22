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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da başlayan kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 01:17 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 01:19
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Anadolu Yakası'nda, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye ve Beykoz'da kar yağışı görüldü. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Sarıyer'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Araçların bazı noktalarda zorlukla ilerlediği görüldü. Bazı sürücüler, araçlarını evlerine yakın bir noktada park edip, yürüyerek yollarına devam etti.

Çok sayıda vatandaşın da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

Karın keyfini ise her zaman olduğu gibi çocuklar çıkardı.

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