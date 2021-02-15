İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji açıkladı

AA 15 Şubat 2021 Pazartesi 08:55 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:17

İstanbul'da bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışının, yarın da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, İstanbul'da bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının; Salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.



Açıklamada, kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.