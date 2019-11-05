İstanbul'da kaza yapan polis aracındaki 2 memur yaralandı
İstanbul Beylikdüzü'nde, metrobüs durağı üst geçidinin ayağına çarpan polis midibüsündeki 2 memur yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu'ndan Topkapı istikametine giden 34 FV 8827 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savruldu.
Haramidere Metrobüs Durağı'nın üst geçit ayağına çarparak duran araçtaki yaralı 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.