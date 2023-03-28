İstanbul'da kazada ölen 6 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı

Kazada ölenler arasında yer alan Mesut Uçarkuş'un (30) cenazesinin, İstanbul'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Giresun'a götürüleceği öğrenildi.

Uçarkuş ile aynı araçta seyahat ederken yaşamını yitiren Suriyeli Muhammet Bilal (35), eşi Elmas Tamer (27), çocukları İvan Bilal (3) ile Muhammet Bilal'in amcasının oğlu Cemal Bilal (14) için Esenyurt'ta cenaze namazı kılınacak.

Elmas Tamer'in cenazesinin Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda defnedileceği, diğer aile fertlerinin cenazesinin ise Suriye'ye gönderileceği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan 39 yaşındaki İpek İkto Bahadır'ın cenazesini de yakınları teslim aldı.

Bahadır'ın cenazesinin Esenyurt Erenler Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Büyükçekmece Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

- "KAMYONLARIN DENETLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Bahadır'ın yeğeni Serhat İkto, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta kuzenleri Emircan Aktan'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle kurban kesildiğini söyledi.

İkto, halasının kesilen hayvanın etlerini araçla Çorlu'dan İstanbul'a getirdiği sırada kazanın yaşandığını dile getirdi.

Halasının kaza anında normal şeridinde olduğunu kaydeden Serhat İkto, "Öncelikle biz kamyonların denetlenmesini istiyoruz. Televizyonları her açtığımızda bir kamyon kazası. Bunlara bir eğitim versinler, belirli bir kota koysunlar. Burada 6 kişi hayatını kaybetti. Bu artık kaza değil, katliam oldu." diye konuştu.

- OLAY

TEM otoyolunun Edirne istikametinde ilerleyen Mustafa İnce'nin kullandığı 34 ZBK 83 plakalı hafriyat kamyonu, karşı şeride geçip 34 ZV 6669 ve 34 EDP 884 plakalı iki otomobile çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürüklenip yol kenarında durabildiği kazaya karışan iki otomobildeki 6 kişi hayatını kaybetmiş, kamyon sürücüsünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı.