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Güncel

İstanbul'da kent merkezinde kar yağışı başladı

Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu İstanbul'da kentin yüksek kesimlerinden sonra şehir merkezinde de beklenen kar yağışı başladı.

AA5 Şubat 2023 Pazar 18:02 - Güncelleme:
İstanbul'da kent merkezinde kar yağışı başladı
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Avrupa yakasında Bağcılar, Güngören, Beyoğlu, Beylikdüzü ve Silivri'de kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu yakasında ise Kadıköy, Beykoz, Üsküdar, Ataşehir, Pendik, Kartal ve Maltepe'de karla karışık yağmur görülüyor.

Bu arada ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele araçlarının yol kenarlarında hazır bekletildikleri görüldü.

- Valilik kar için uyarmıştı

İstanbul Valiliği, bugün ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kara dönüşmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumların 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacakları belirtmişti.

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