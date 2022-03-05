İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 kişi yakalandı

DHA 5 Mart 2022 Cumartesi 09:45 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:45

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 25 Şubat-04 Mart tarihleri arasında mahkemeler tarafından haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen hükümlüleri yakalamak için bir dizi operasyon yapıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda firari olarak aranan 74 hükümlü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında onlarca yıl hapis cezası kesinleşen adam öldürmek, hırsızlık, cinsel, adam kaçırmak, gasp gibi suçlardan aranan hükümlülerin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan hükümlüler İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri yapıldıktan sonra önce adliyelere daha sonra cezalarını çekmeleri için cezaevlerine teslim edildiler.

Operasyonlarda yakalanan bazı hükümlüler

Ali N.; 17 Yıl 6 Ay Adam öldürme

Halit K. P; 15 Yıl, Dolandırıcılık

Emrah M.; 15 Yıl Hırsızlık

Turgay B.; 8 Yıl 7 Ay Cinsel Taciz

Murat A.; 8 Yıl 4 Ay Kasten Öldürme

Gültekin K.; 7 Yıl 6 Ay Kişi Hürriyetinden Yoksun bırakma

Emre Y.; 7 Yıl 6 Ay Hırsızlık

Bülent Y.; 7 Yıl 2 Ay Yaralama

Atilla Y.; 7 Yıl 2 Ay Dolandırıcılık

Rıdvan A.; 6 Yıl 8 Ay Yağma ve gasp

Şinasi K.; 6 Yıl 3 Ay Kişiyi Hürriyetinden Yoksun bırakma

Mehmet K.; 6 Yıl 3 Ay Kişi Hürriyetinden yoksun bırakma

Mustafa Ş.; 6 Yıl Yağma ve Gasp

Hüseyin S.; 6 Yıl Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakma