İstanbul'da kimyasal paniği!
Arnavutköy'de bir kamyondan düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.
- DHA
Haraççı - Sazlıbosna yolunda ilerleyen bir kamyondan yola düşen kimyasal madde yüklü bidonlar önce araçlara sarptı sonra yol kenarına saçıldı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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