İstanbul'da kirli ittifak! CHP'nin ''Kandil Listesi'' belli oldu

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde CHP listelerinden DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti ise 3 milletvekili çıkardı. Milletvekili seçimlerinde 38 milletvekilini küçük partilere veren CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu ifade edilen DEM Parti'ye 48 meclis üyesi adaylığı verecek.

CHP'nin İstanbul'da 17 ilçede DEM Partili 48 Meclis üyesi adayını listesine aldığı ortaya çıktı. Esenyurt'ta 10, Sancaktepe'de 5, Şişli'de 4, Ataşehir, Tuzla ve Zeytinburnu'nda 3'er Meclis üyesi adayı CHP listelerinde yer aldı. DEM Partili isimlerin CHP listelerinde seçilecek sıralarda olduğu, DEM Parti'nin CHP'nin de desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ilk defa grup kuracağı ifade ediliyor.

DEM Parti; İstanbul'da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. DEM Parti; Esenyurt, Sancaktepe, Şişli, Ataşehir, Tuzla, Zeytinburnu Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Maltepe, Beyoğlu, Bahçelievler, Çekmeköy, Fatih, Pendik ve Şile ilçelerinde 48 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek. Sabah'ın haberine göre, DEM Partili Meclis adayları CHP listelerinde şöyle yer aldı:

SANCAKTEPE'DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

1. SIRA- Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023'te Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)

5. SIRA- HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)

7. SIRA- Cevdet Dalkılıç 8. SIRA- Dicle Özdaş 10. SIRA- Abdullah Aydın (HDP'nin barajı geçmesini çok istediklerini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti)

BEYOĞLU'NDA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

1. SIRA - DEM Parti PM üyesi Turabi Şen

11. SIRA- Elif Yıldırım

TUZLA'DA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

3. SIRA- DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)

15. SIRA- Musa Avyüzen

16. SIRA- Dilek Ateş

EYÜPSULTAN'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

3. SIRA- DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel

9. SIRA- Hüseyin Cebe (Kesin aday listesinden çıkarıldı)

ÜSKÜDAR'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

3. SIRA- DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun

13. SIRA- Hüseyin Kazan

ATAŞEHİR'DE DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

3. SIRA - Raşhan Sertkaya Daniş

18. SIRA - Liva Gür

1. SIRA - (KONTENJAN)- Müslüm Kocaoğlu

ZEYTİNBURNU'NDA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

2. SIRA- Abdulcebar Barış (Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı.. Bir televizyon programında yaptığı açıklamada; "Bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlerle yürütülen savaşın sonucudur. 'Bir mermi kaç para' diyen kendisi. Evet doğrudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor. İHA ve SİHA'larla.. İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil" ifadelerini kullandı.

14. SIRA- Gülşen Kal Uzunyayla

1. SIRA- (KONTENJAN)- Mahir Kaya

ESENYURT'TA DEM PARTİLİ 10 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

3- SIRA- Osman Yalçın

7- SIRA- Yıldız Serinyel

9- SIRA- Orhan Yeler

13- SIRA- Memet Tel

16- SIRA- Elvan Uçar Kordu

19- SIRA- Menduh Kaplan

20- SIRA- Murat Turğut

22- SIRA- Güven Yılmaz

24- SIRA- Kenan Özyolcu

KARTAL'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

3- SIRA- Sinan Kılıç

13- SIRA- Cemalettin Yüksel

SARIYER'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

3- SIRA- İsmail Çarboğa

22- SIRA-Mehmet Tel

MALTEPE'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

5- SIRA- Suat Karaoğlan

22- SIRA- Şükrü Akçadağ

ŞİŞLİ'DE DEM PARTİLİ 4 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

1 SIRA- (KONTENJAN) Fatma Özel İzol

8 SIRA- HDP İstanbul İl yöneticisi Ebru Özdemir (2015 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı oldu. HDP Şişli ilçesi Eşbaşkanı)

20 SIRA- Sinan Gökçe

25 SIRA- Ümran Deniz Tuna

BAHÇELİEVLER'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

9 SIRA – Veysi Eripek

19 SIRA - Esin İzel Uysal

PENDİK'TE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

4 SIRA – Osman Dirim

15 SIRA- Mahsum Arvas

AVCILAR'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

2 SIRA – Nilüfer Yeşiltepe

15 SIRA – Sidar Şimşek

FATİH'TE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

3 SIRA – Güzin Alpaslan (2014 yılında HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'a destek veren mimar ve mühendisler arasında yer aldı)

15 SIRA – Can Kalaycıoğlu

ÇEKMEKÖY'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

2 SIRA – Cengiz İnce

10 SIRA- Mehmet Bilal Tekin

ŞİLE'DE DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

2 SIRA – Halis Kökbalık (DEM Partili Halis Kökbalık, 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti listelerinden seçime girmiş ve meclis üyesi seçilmişti)

ÖZER: KÜRTLER'İN DEVLET KURMA HAKKI VARDIR

CHP; Esenyurt ilçe belediye başkan adayını değiştirmişti. Ali Gökmen'in yerine Ahmet Özer getirildi. Ahmet Özer, 2015'te HDP'den Van'da milletvekili adayı oldu ve Kürtler'in devlet kurma hakkının olduğunu savunan bir isim. DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'in açıklamaları şöyle: "Asıl mesele Rojava'dır. Bana göre 2015'teki barış süreci bundan dolayı zarar gördü. İktidardaki AK Parti, Rojava Kürtlerini ve Güney Kürtlerini düşman olarak değil dost olarak görmelidir. Sorun bu şekilde çözülürse Türkiye Kürtleri de kendi sorununu çözecektir. Demokrasinin ve barışın gelmesi için büyük bir temel atılacaktır. Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtler'in devlet kurma hakkı vardır. AK Parti ve MHP, DEM Parti'nin CHP ile dost olmasına izin vermiyor. DEM, CHP ile işbirliği yaparsa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa ve Balıkesir belediyelerini kazanacak. Bu kez CHP'nin işi zorlaşır. Bu nedenlerle DEM ile CHP arasındaki ilişkiyi bozmak istiyorlar. DEM Partisi İstanbul'daki adaylarını açıkladı ancak diğer illerde henüz netlik kazanmadı. CHP ile DEM arasında görüşmeler olacağına inanıyorum."

ANKARA'DA 3 İLÇEDE CHP-DEM PARTİ İTTİFAKI DEM

Parti, CHP lehine Ankara'nın Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde adaylarını geri çekti. EM'in Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, aday çıkartmasalar da meclis üyeleri olduğunun belirterek, "Şu partiyi destekleyin diye bir tutumumuz yok. Ankara'da beş yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara'nın sol-sosyalist seçeneği biziz. Ankara'daki kadınlara, sol-sosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler" ifadelerini kullandı.

NURİYE ARSLAN: İSTİKLAL MARŞINI OKUMAK ZORUNDA DEĞİLİM

DEM Parti Akdeniz Belediye Eş Başkan adayı Nuriye Arslan, belediye meclis üyesi olduğu Akdeniz'de Meclis toplantılarında yaşadığı polemiklerle sık sık gündemde yer alıyordu. Arslan, meclis toplantılarında İstiklal Marşı okumadığı gerekçesiyle verilen tepkilere, "İstiklal Marşını okumak zorunda değilim" demişti. Nuriye Arslan'ın adaylığını CHP de destekliyor.