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İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:08 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:09
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Mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda, duraklarda ve istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu geçişleri ile Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametinde, Ataşehir ile Sancaktepe arasında ve D-100 Karayolunda Kadıköy-Maltepe arasında trafik yoğunluğu gözlendi.

D-100 Karayolunda ise her iki istikamette de bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde trafik akıcı şekilde seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Zincirlikuyu-Haliç, Bahçelievler-Esenyurt, TEM Otoyolu Kağıthane-Gaziosmanpaşa arasında trafikte sıkışıklık görülüyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 17.55'te yüzde 67 olarak ölçüldü.

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