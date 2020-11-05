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İstanbul'da kitabevine korsan kitap operasyonu

İstanbul Sarıyer'de korsan kitap sattıkları tespit edilen bir kitabevine operasyon düzenlendi.

IHA05 Kasım 2020 Perşembe 14:31 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 14:31
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İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir kitabevinde yapılan aramalarda, korsan basıldığı belirlenen 845 satışa hazır bandrolsüz İngilizce kitap ve 175 CD ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişiye işlem yapıldı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Sarıyer’de korsan kitap sattıkları tespit edilen bir kitabevine yönelik operasyon düzenledi. İş yerlerinin gizli bölmelerinde, korsan basıldığı belirlenen satışa hazır 845 İngilizce kitap ve 175 CD ele geçirildi.

Korsan kitaplara el konulurken, 1 kişi hakkında 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

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