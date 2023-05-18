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Güncel

İstanbul'da kolonunda çatlak meydana gelen 7 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Kartal'da 7 katlı bir apartmanın sakinleri, binanın kolonunda çatlak oluştuğunu fark etti. 16 daireli apartman ile yan tarafında bulunan başka bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

IHA18 Mayıs 2023 Perşembe 14:56 - Güncelleme:
İstanbul'da kolonunda çatlak meydana gelen 7 katlı bina tahliye edildi
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Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde dün gece 7 katlı bir apartmanda yaşayanlar, binanın taşıyıcı kolonunda çatlaklar oluştuğunu fark etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, binada incelemelerde bulundu. 16 dairenin ve 2 dükkanın bulunduğu apartman gece saatlerinde tedbir amacıyla boşaltıldı. Boşaltılan apartmanın yanındaki 14 daire ve 5 dükkanın bulunduğu apartman da tedbir amacıyla bugün sabah saatlerinde boşaltıldı. Gece saatlerinde boşaltılan apartman için yıkım kararı alındığı öğrenildi. Binalarda ekiplerin araştırma ve çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, iki binaya da yakın bir alanda başka bir binanın kontrollü yıkımının yapıldığı görüldü. Yıkımı yapan ekipteki görevlilerden Osman Aktaş, "Yıkım firması yıkımı yaparken yan binadakiler kendilerini tehlikede buldular. Onun için yıkım kararı çıktı. Yan binanın kolonları çatlaktı zaten ve alt tarafta kolon da yok. Eski olduğu için yan bina çürüme noktasına gelmiş. Biz de yan tarafta yıkım yapınca titreşimden dolayı yan binadaki vatandaşlar korktular. Belediye ekiplerimiz sahada olduğu için bizim yıkımımızı durdurdular ve buranın da tahliyesine karar verdiler. Şu anda iki bina boşaltıldı. Bir tanesinin yıkımı netleşti, diğerine ise karar verecek belediye ekipleri" dedi.

Binanın kolonundaki çatlaklar, bir apartman sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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