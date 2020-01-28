İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,941
  • EURO
    6,545
  • ALTIN
    302.448
  • BIST100
    121001
Güncel

İstanbul’da korkunç kaza: 3 at telef oldu

İstanbul’da yol kenarında başıboş gezen 3 at, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Atlardan biri çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camından içeri girdi. Araç sürücüsü ise feci kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

IHA28.01.2020  10:18 - Güncelleme: 28.01.2020  10:18

Kaza, saat 06.30’da Silivri ilçesi E-5 kara yolu Kumburgaz - Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan başıboş 3 ata çarpı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan atlar olay yerinde telef oldu. Atlardan biri ise aracın ön camını kırarak içeri girdi. Araç sürüsü Fikrettin Mermer kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Araçta ise maddi hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, telef olan atlar ile aracı olay yerinden kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı. Trafik akışı, atların ve aracın kaldırılması ile normale döndü.

Azez’deki bombalı saldırı kamerada

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Deprem gecesi milli İHA detayı
Deprem gecesi milli İHA detayı

Deprem gecesi milli İHA detayı

Vedat Muriqi için dünya devi devrede
Vedat Muriqi için dünya devi devrede

Vedat Muriqi için dünya devi devrede
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.