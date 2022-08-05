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İstanbul'da korkunç kaza: 7 yaralı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA5 Ağustos 2022 Cuma 02:01 - Güncelleme:
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İddiaya göre, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Akmerkez Yolu'nda ters şeritten ilerleyen 34 J 3880 plakalı otomobil, 34 TFJ 95 plakalı taksi ve 34 ELJ 838 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelerde kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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