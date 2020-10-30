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Güncel

İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi.

30 Ekim 2020 Cuma 14:54 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 14:55
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