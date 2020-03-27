AA & İHA 27 Mart 2020 Cuma 10:33 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 11:19

İstanbul Valisi Yerlikaya, Kovid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız.



Vatandaşlarımız, hastalığın yayılmasını engellemek için Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve bakanlıklardan yapılan ikazlara azami dikkat ederek evde kalmalılar.

22 Mart'tan bugüne Vefa çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplam 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi.

