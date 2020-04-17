İstanbul'da koronavirüs önlemleri... Vali Yerlikaya'dan önemli açıklamalar

17 Nisan 2020 Cuma 15:22 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 15:32

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da pandemi süresince yapılan çalışmalar ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

PTT aracılığıyla 500 bin maske dağıttık. Eczanelerimizden 7,5 milyon maske vatandaşlarımız tarafından teslim alındı.

Cumhurbaşkanlığının 926 bin paketi evlere teslim edildi.

17 teknik lisemizde günlük 500 bin maske üretimi başladı. Meslek liselerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz gönüllü olarak bu görevde yer alıyor. Detayları haftaya ayrıca paylaşacağım.

Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz. Toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz.

Vefa Destek Grubu 326 bin çağrıya cevap verildi

123 bin kişinin maaşı evlerine teslim edildi.

Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için otel, misafirhane ve yurtlarda 5120 odayı imkanlarına sunduk.

Havaist tarafından 100 otobüs İl Sağlık Müdürlüğümüze bedelsiz olarak tahsis edildi.

Ayrıntılar Geliyor...