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İstanbul'da kritik toplantı! Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları görüştü

Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları tahıl girişimine yönelik toplantı yaptı.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
İstanbul'da kritik toplantı! Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları görüştü
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin katılımıyla, İstanbul'da tahıl girişimi ve diğer konuların ele alındığı bir toplantı yapıldığını bildirdi.

TAHIL GİRİŞİMİNE YÖNELİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Tahıl girişimi ve diğer konuların ele alındığı toplantı bugün İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları ile BM yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ülkemiz adına toplantıda Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyet yer aldı." ifadelerine yer verildi.

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