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Güncel

İstanbul'da kumar oynarken yakalananlara ceza yağdı

İstanbul'da 2023'ün ilk 4 ayında düzenlenen kumar operasyonlarında yakalanan 710 kişiye 2 milyon 879 bin 50 lira para cezası kesildi.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 13:51 - Güncelleme:
İstanbul'da kumar oynarken yakalananlara ceza yağdı
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Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlanmasına ilişkin çalışmalar kapsamında 1 Ocak ile 30 Nisan tarihleri arasında il genelinde 149 adrese baskın düzenledi.

Operasyonlarda yakalanan 157 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 710 kişiye de Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 2 milyon 879 bin 50 lira ceza uygulandı.

Baskınlar sırasında 27 kumar makinesi, 1 rulet masası ve kumar oynanmasında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Kumardan elde edildiği değerlendirilen 200 bin 900 lira, 1100 dolar, 400 İsviçre frankı, 300 avroya da el konuldu.

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