İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı

İçişleri Bakanlığının kara yollarında alınacak tedbirlere ilişkin 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek otobüs yoğunluğu nedeniyle "Bayram Yolunda Her Şey Yolunda" sloganıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimlerde emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Otogardaki denetimlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin zabıta ekipleri de yer aldı.

Ekipler, durdurulan otobüslerde fahiş bilet fiyatları, biletsiz yolcu, başka firmaya ait yolcu taşıma, yolcu eşyası dışında kargoculuk yapma ve mevzuata uygun olmayan araçla yolcu taşımacılığı konularında incelemelerde bulundu.

- Fahiş bilet fiyatlarına para cezası

Denetimlere katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Denetim Şube Müdürü Faruk Oğuzhan, yaptığı açıklamada, ilgili kanunun kendilerine verdiği yetki kapsamında bayrama 10-15 gün kala denetimleri başlattıklarını söyledi.

Yapılan denetimlerde en çok fahiş fiyattan bilet satışına rastladıklarını dile getiren Oğuzhan, Bakanlığın belirlediği fiyatların üzerinde yolcu taşımacılığı yapan firmalara yaptırım uygulayıp yolcu başına yaklaşık 2 bin lira ceza kestiklerini ifade etti.

Bayram öncesi otogarın giriş ve çıkışında artan yoğunluk yüzünden araç kuyruğu oluştu. Seyahat edecekleri otobüslere yetişmekte zorluk yaşayanlar, araçlarından inip yaya olarak yola devam etti.

- Kadıköy'de dron destekli trafik denetimi

Polis ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde dron destekli trafik denetimi yaptı.

Dron kamerası tarafından trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi.

Denetimde emniyet kemeri takmayan 10 sürücüye 196'şar lira, araç kullanırken cep telefonu ile konuşan bir sürücüye 427 lira para cezası uygulandı.

Kasksız motosiklet kullanan sürücü, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.

- Helikopterle havadan uygulama

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Avrupa Yakası'nda Avcılar ve Kayaşehir, Anadolu Yakası'nda Sancaktepe ve Ataşehir'de bayram tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Mahmutbey ile Çamlıca gişeleri başta olmak üzere kente giriş ve çıkışların yoğun olduğu ana arterler de denetlendi.

Kent genelinde başlatılan denetimlerin 18 Temmuz'a kadar süreceği öğrenildi.