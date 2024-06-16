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  • İstanbul'da kurban keserken yaralanan 918 kişi sağlık kurumlarına başvurdu
Güncel

İstanbul'da kurban keserken yaralanan 918 kişi sağlık kurumlarına başvurdu

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kesimhanede kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti, kurban keserken yaralanan 918 kişi ise sağlık kurumlarına başvurdu.

AA16 Haziran 2024 Pazar 20:31 - Güncelleme:
İstanbul'da kurban keserken yaralanan 918 kişi sağlık kurumlarına başvurdu
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bayramda meydana gelen yaralanmalar ile trafik kazalarına ilişkin verileri açıkladı.

Bugün saat 16.00'ya kadar kent genelinde toplam 918 vatandaşın kamu hastanelerine başvurduğu aktarılan açıklamada, bu yaralılardan 74'ünün 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla uygun hastanelere nakledildiği bildirildi.

Açıklamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 21'inin genel durumunun orta, 2'sinin ise ağır olarak tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerden birinin Arnavutköy'de bir kesimhanede kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki D.İ olduğu, E.A adlı diğer kişinin ise trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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