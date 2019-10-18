21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7788
  • 6,447
  • 277.154
  • 98400.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da ''Kurt Kapanı 2019-16'' uygulaması

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-16' uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler yapılıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla asayiş ve terör olayları ile trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katılıyor.

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde, güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüphelilerin kimlik kontrollerini yapıyor. Bazı araçlarda yapılan aramalara narkotik köpeği "Alf" de katılıyor.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama, saat 16.00'da sona erecek.

MSB´den ´Korkmayın, zulüm bitiyor´ paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avrupa basını yazdı: Rojava artık yok

Avrupa basını yazdı: Rojava artık yok

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

O magandalar yakalandı

O magandalar yakalandı

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Adil Öksüz davasında istenen cezalar belli oldu

Adil Öksüz davasında istenen cezalar belli oldu

Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti: Kıyafetleri dikkat çekti

Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti: Kıyafetleri dikkat çekti

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacaksınız! İşte o büyüleyici fotoğraflar

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacaksınız! İşte o büyüleyici fotoğraflar
 

POPÜLER HABERLER

Dünyanın gözü Ankara´da! Başkan Erdoğan, Mike Pence´i kabul etti

Dünyanın gözü Ankara´da! Başkan Erdoğan, Mike Pence´i kabul etti

Dünyanın en etkileyici kütüphaneleri

Dünyanın en etkileyici kütüphaneleri

Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti

Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacağınız büyüleyici fotoğraflar

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacağınız büyüleyici fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA