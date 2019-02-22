İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-3' uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştiriliyor

İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2019-3" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için şehrin birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-3" uygulaması yapılıyor.

Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Deniz Limanı, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin personelinin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor.

Denetimlere katılan polis köpekleri eşliğinde aranan araçların sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol ediyor.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama 16.00'da sona erecek.