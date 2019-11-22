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İstanbul'da ''Kurt Kapanı-18'' denetimi

İSTANBUL Emniyet Müdürü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik 'Kurt Kapanı-18' denetimi yapıldı.

  • DHA
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İSTANBUL  Emniyet Müdürü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik "Kurt Kapanı-18" denetimi yapıldı. Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı.
 
ARAÇLAR TEK TEK ARANDI
 
Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. Denetime "Şans" isimli narkotik köpeği de katıldı. Şans, durdurulan araçları aradı. 

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