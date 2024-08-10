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İstanbul'da kurulacak! Türkiye ile BM arasındaki anlaşma onaylandı

Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan BM Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisi'nin İstanbul'da kurulmasına ilişkin milletlerarası anlaşma onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 12:35 - Güncelleme:
İstanbul'da kurulacak! Türkiye ile BM arasındaki anlaşma onaylandı
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New York'ta 9 Kasım 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisi'nin İstanbul'da Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre bölgesel ofis, Avrupa ve Orta Asya'da 2030 Gündemi'nin uygulanmasına destek vermek, kalkınma zorluklarını belirlemek, stratejik rehberlik sağlamak ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Grubu Başkanı'nı desteklemek amacıyla İstanbul'da kurulacak.

Söz konusu anlaşma, ev sahibi ülkedeki bölgesel ofis binalarının, resmi görevlilerin, hizmet sağlayan kişilerin ve görevli uzmanların statüsünü düzenliyor.

  • BM Kalkınma Eşgüdüm Ofisi
  • İstanbul Bölgesel Ofis
  • Milletlerarası Anlaşma

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