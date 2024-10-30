İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2024 Çarşamba / 27 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2768
  • EURO
    37,2873
  • ALTIN
    3072.69
  • BIST100
    9006.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da kuzeni tarafından katledilen genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Güncel

İstanbul'da kuzeni tarafından katledilen genç kız son yolculuğuna uğurlandı

18 yaşındaki Duygu Şahin, kuzeni Talip Y. ile bir eğlence mekanından dönerken yolda tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Talip Y. genç kızı döverek bayılttıktan sonra sırtından bıçakladı. Hayatını kaybeden Şahin, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

IHA30 Ekim 2024 Çarşamba 20:33 - Güncelleme:
İstanbul'da kuzeni tarafından katledilen genç kız son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Olay, dün gece saatlerinde Pendik ilçesinin Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Duygu Şahin (18) akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Talip Y.'nin ailesinin yanında kalmaya başlayan Şahin, kuzeni olan Talip Y. ile birlikte eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde Talip Y. ile Duygu Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şahin aldığı darbelerin ardından bayıldı. Talip Y., Şahin'i sırtından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Talip Y. olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyetteki ifadesinde, Kuzeni Duygu Şahin ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu, olay yaşanmadan önce eğlenmek için dışarı çıktıklarını ve birlikte alkol aldıklarını söyleyen Talip Y., eve geldiklerinde ise Şahin'in başka bir erkek arkadaşı olduğunu ve yeni ayrıldığını söylediğini, kendisinin bunun üzerine sinirlenerek Şahin'i darbettiğini, bayıldıktan sonrada bıçak ile yaraladığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Talip Y. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesi Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Mezit Mahallesi'ne getirildi. Mahalle caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.