İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Mayıs ayı oturumunda AK Parti Grubunun teklifiyle; LGS’ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara İBB bünyesindeki toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilmişti.

Buna göre yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek olan öğrencilere ve sınavda görevli olan personele İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.



Ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma araçları; İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünel.