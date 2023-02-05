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İstanbul'da lodos çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine neden oldu

İstanbul'da etkisini sürdüren lodos Esenyurt'ta çatı uçmalarına neden olurken, Vatan Caddesi'nde devrilen ağaç boş taksinin üstüne düştü.

AA5 Şubat 2023 Pazar 18:29 - Güncelleme:
İstanbul'da lodos çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine neden oldu
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Lodos nedeniyle Esenyurt'ta İstiklal Mahallesi Köknar Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Fırtınanın etkisiyle savrulan çatının parçaları, sokakta park halinde bulunan 2 aracın üstüne düştü. İki araçta da hasar meydana geldi.

O anlara tanıklık eden mahalle sakini Mehmet Halal, "Aracı siliyordum. Bir baktım yukarıdan çatı geldi. Allahtan kablonun üzerinde durdu, hızını kesti." dedi.

Aracındahasar oluşan Muharrem Özerman ise "Evdeydik zaten sese çıktık. Aracımızda hasar meydana geldi." diye konuştu.

Uçan çatıdan düşen parçalar, olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Fatih'te ise Vatan Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü önünde yol kenarında bulunan ağaç, fırtınanın etkisiyle boş bir taksinin üstüne devrildi.

Devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından kesilip yol kenarına alındı.

Can kaybının olmadığı olayda bir aydınlatma direği zarar gördü.

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