İstanbul'da lodos nedeniyle 38 uçuş iptal edildi

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da ki uçuş iptallerinin ardından Türk Hava Yolları (THY)'de İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir" dedi.