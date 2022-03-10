İSTANBUL 5°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2022 Perşembe / 7 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7607
  • EURO
    16,4092
  • ALTIN
    942.304
  • BIST100
    2047.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da metrobüs durağının güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı
Güncel

İstanbul'da metrobüs durağının güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı

İstanbul Eyüpsultan'da metrobüs durağındaki güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı.

AA10 Mart 2022 Perşembe 12:29 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 12:30
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Ayvansaray metrobüs durağındaki turnikelerden ücretsiz geçmeye çalıştıkları iddia edilen İ.K. ve S.K. ile güvenlik görevlisi N.Y. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında bıçakla yaralanan N.Y, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Metrobüse binerek kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerden S.K. Küçükçekmece'de kaldığı adreste gözaltına alındı. İ.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, olay metrobüs durağındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin güvenlik görevlisiyle tartışması ve şüphelilerden birinin elindeki bıçakla görevliye saldırması yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.